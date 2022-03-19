РИАМО - 19 мар. Ход выполнения последних работ перед открытием нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Жуковском, строительство которого завершили в декабре 2021 года, проконтролировал зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Рабочие устанавливают сидения на трибунах, собирают мебель, приступают к монтажу сушилок для рук. За счет инвестора закуплена вся необходимая оргтехника, рамки металлодетекторов, мебель, звуковая аппаратура, телевизоры», - сказал Чистюхин.

В структуре нового спорткомплекса будут 4 современных зала разной площади, раздевалки, кафетерий, медицинский кабинет, тренерские и вспомогательные помещения. В подвале здания планируют позже открыть тир, который состоит из двух залов для стрельбы из разного вида оружия и множества подсобных помещений.

«ФОК - это подарок для всех жителей наукограда и в первую очередь для прославленной Жуковской школы художественной и эстетической гимнастики», - отметил депутат.

Он уточнил, что жители округа через голосование должны дать название новому спортобъекту в Жуковском.