РИАМО - 19 мар. Ежегодную экологическую акцию «Час Земли» проведут в России 26 марта. В рамках нее на час выключают свет и бытовые приборы, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Акция начнется в 20:30 по местному времени. Лозунг акции – продолжаем помогать.

«Минприроды России, как и в прошлом году, поддерживает «Час Земли», и мы будем призывать все регионы присоединиться к нему. Эта глобальная акция привлекает внимание к экологии, заставляет людей во всех уголках планеты задуматься о природе, необходимости ее защиты. Вопрос сохранения окружающего мира всегда актуален», — сказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Директор WWF России Дмитрий Горшков отметил, что в «Час Земли» людям предлагают выключить свет и задуматься о сохранении планеты.

Чтобы принять участие в акции, нужно в 20:30 по местному времени 26 марта выключить свет и бытовые приборы на 1 час. Это самая массовая глобальная акции в истории человечества. В ней принимают участие 2 млрд людей по всему миру и свыше 180 стран.