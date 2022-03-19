РИАМО - 19 мар. Некоммерческие организации обязаны ежегодно представлять в управление Минюста РФ по Московской области документы, содержащие отчет об их деятельности, сведения о персональном составе руководящих органов, сообщает пресс-служба ведомства.

НКО также должны предоставлять документы со сведениями о расходовании средств и использовании иного имущества, в том числе полученного от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, в сроки и по формам, установленным правительством РФ.

Так, информация должна предоставляться ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

НКО, учредителями которых не являются иностранные граждане или организации либо лица без гражданства и которые не имели в течение года поступлений имущества и денег от международных или иностранных организаций, граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких НКО за год составили до 3 млн рублей, представляют заявление, подтверждение их соответствия пункту 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ и информацию в произвольной форме о продолжении деятельности.

Общественное объединение

Общественное объединение обязано ежегодно информировать о продолжении деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юрлиц.

Общественное объединение представляет документы, содержащие информацию об объеме получаемых от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или использования, об их фактическом расходовании или использовании ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Религиозные организации

Религиозные организации не обязаны сообщать о продолжении своей деятельности. При этом отчеты о деятельности, персональном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, об их фактическом расходовании обязаны представлять те религиозные организации, которые в течение 1 года получали денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Такая религиозная организация должна отчитаться до 15 апреля.

Благотворительные организации

Благотворительная организация, кроме отчетов, представленных выше, предоставляет отчет о своей деятельности со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающими соблюдение требований федерального закона №135-ФЗ по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организацией, со сведениями о персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией, со сведениями о составе и содержании благотворительных программ, со сведениями о содержании и результатах деятельности, со сведениями о нарушениях требований федерального закона №135-ФЗ, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

Ежегодный отчет предоставляется благотворительной организацией в управление Минюста России по Подмосковью в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.

Публикация отчетов

НКО, кроме тех, которые указаны в пункте 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ, обязаны ежегодно размещать в интернете или предоставлять СМИ для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган. НКО, указанные в пункте 3.1 статьи 32 федерального закона №7-ФЗ, обязаны ежегодно публиковать в интернете или предоставлять СМИ сообщение о продолжении деятельности.

Представители НКО ежегодно не позднее 15 апреля публикуют отчеты о деятельности или сообщения о продолжении деятельности в разделе «Отчеты НКО» на информационном сайте Минюста России.

Религиозные организации без иностранного финансирования не обязаны размещать в интернете отчеты о деятельности и сообщения о продолжении деятельности. Общественное объединение обязано ежегодно публиковать отчет об использовании имущества или обеспечивать доступность ознакомления с отчетом.

В случае неисполнения требований законодательства РФ выносится предупреждение НКО, также их могут привлечь к административной ответственности. В отношении НКО также может быть подан иск о ликвидации и прекращении деятельности в качестве юрлица.