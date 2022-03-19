РИАМО - 19 мар. Депутаты Московской городской думы обсудили с руководством города Байконур (Казахстан) перспективы сотрудничества в сферах культуры, образования, медицины, спорта и туризма, сообщает пресс-служба столичного парламента.

«Столица готова оказать содействие городу Байконур в реализации ряда проектов. В первую очередь это культурные программы, проведение концертов, выставок. Затем образовательные проекты. Например, в столичных школах открылись инженерные классы. Уверен, что ребята будут счастливы посетить Байконур», - отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он сказал, что российская столица также может поделиться с Байконуром опытом в развитии городского хозяйства, спорта и другими наработками.

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин добавил, что город дружит с депутатом столичного парламента, космонавтом Олегом Артемьевым.

«Даже уставший после полета он никогда не отказывает в общении с жителями и детьми, принимает участие во многих городских мероприятиях», - уточнил Бусыгин.

По его словам, Байконур готов развивать сотрудничество и общие с Москвой гуманитарные проекты.