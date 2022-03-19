РИАМО - 19 мар. В Москве порядка 5,5 тыс. дворовых территорий благоустроили на средства, полученные городом от платных парковок за последние 5 лет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Самыми продуктивными оказались 2018 и 2021 годы — всего за 2 года улучшили свыше 3 тыс. объектов. В городе появились новые детские и спортплощадки, скверы, дополнительные машино-места для парковки, дорожные знаки, отремонтировали тротуары и т. д.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина средства, собранные с платных парковок, идут на благоустройство московских дворов и улиц. Средства направляются в префектуры ежегодно: за последние 5 лет на них благоустроили около 5,5 тыс. объектов, в 2022 году работы продолжатся», — уточнил заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Перечень работ на деньги, полученные от платных парковок, определяют городские управы вместе с жителями. Это делается с помощью портала «Активный гражданин», также жители могут обратиться к муниципальным депутатам.