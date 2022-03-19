РИАМО - 19 мар. В рамках проекта «Многодетная Россия» при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ в столице 15-16 июня пройдет Всероссийский форум многодетных семей, сообщает пресс-служба объединения многодетных семей Москвы.

Организаторы проекта — фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» — уже начали формировать его программу и приглашать экспертов.

В 2021 году для поиска эффективных механизмов решения демографических задач в Москве прошел первый такой форум. Он собрал более тысячи участников из регионов России, которые обменивались опытом, обсуждали проблемы и находили пути решения и совместного взаимодействия. Одним из наглядных результатов форума стало издание каталога социальных практик, куда вошли 100 готовых успешных проектов помощи многодетным семьям.

В 2022 году форум продолжит работу по поиску эффективных инструментов по улучшению качества жизни многодетных семей, а также заявит новую тему — культуры репродуктивного здоровья, одного из важнейших факторов улучшения демографической ситуации в стране. В этом году организаторы форума ждут активного участия регионов, чтобы рассказать об успехе реализации проектов помощи многодетным семьям, обсудить лучшие практики в области воспитания, ответственного родительства, материнства и детства, здорового образа жизни.

Первым этапом подготовки к проведению форума станет конкурс «Россия — территория здоровья». Цель — выявление эффективных практик, направленных на продвижение здорового образа жизни среди многодетных семей.

Вторым этапом станет конкурс «Семья и дети — в приоритете». Цель — выявление лучших практик, направленных на повышение качества жизни многодетных семей и укрепление семейных ценностей.

В конкурсе предусмотрены 15 номинаций, направленных на выявление проектов в области помощи многодетным семьям и семьям с детьми в период введенных ограничений и самоизоляции во время пандемии, применении онлайн-ресурсов для улучшения качества жизни, помощи в организации досуга для детей, чьи родители работают.

Заявочная кампания пройдет с 1 апреля по 15 мая 2022 года. Победители конкурсов будут объявлены во время итоговой конференции «Здоровая семья — сильная Россия» 20 мая.

Подробная информация о Всероссийском форуме «Многодетная Россия», его конкурсах и новостях размещаются на сайте проекта.