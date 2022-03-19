РИАМО - 19 мар. После начала военной спецоперации РФ Военно-морские силы Украины установили более 400 мин. Они находятся на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный и могут дрейфовать в сторону Босфора, сообщает РИА Новости.

В ФСБ уточнили, что при установке минных заграждений Украина использовала устаревшие типы ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), которые были сделаны в первой половине XX века.

«Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», — уточняется в сообщении ФСБ России.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого США, Евросоюз и другие страны Запада начали массово вводить экономические санкции против РФ.