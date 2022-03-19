РИАМО - 19 мар. Беженцы из Донбасса, посетившие концерт, организованный для них в Красногорске, рассказали о своих впечатлениях. Они отметили теплый прием и море позитивных эмоций после выступления звезд эстрады.

В субботу в Подмосковье прошел концерт для беженцев из Донбасса. В начале мероприятия к зрителям обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил важность поддержки вынужденных переселенцев. Концерт провели по инициативе Николая Баскова, который в свою очередь пригласил выступить Полину Гагарину.

«Концерт шикарный, мы не ожидали таких звезд, мы в восторге, мы очень благодарны, что можно было увидеть вживую таких артистов. Я просто завидую сама себе! <…> Это просто гром и молния, у меня таких эмоций еще не было. Большое спасибо властям Московской области и организаторам концерта», - рассказала беженка из Донецка Юлия.

Она добавила, на протяжении 8 лет у жителей Донецка не было праздников. По ее словам, начало эвакуации из ДНР было неожиданным, сначала ей было страшно и тревожно. Юлия отметила, что беженцев встретили как родных.

«Концерт очень устроил, там много позитива. <…> Очень теплый прием, никто не ожидал, что так будет. Море позитива было в том, что мы выплеснули эмоции», - рассказала беженка из города Енакиево Оксана Бондаренко.

Она отметила, что в пункте размещения беженцев в Клину довольно часто проводят развлекательные мероприятия. По ее словам, детей возят в цирк и на разные конкурсы. В концертном зале лагеря устраивают концерты и дискотеки.

Бондаренко отдельно поблагодарила заведующую лагерем за теплоту и заботу. Бондаренко рассказала, что дети, размещенные в лагере, ходят в школу и в детские сады, а некоторые поступили в колледжи. Взрослые устроились на работу. Бондаренко отметила, что сама устроилась работать воспитателем в детский сад.

Волонтерский опыт

«Сегодня прошел благотворительный концерт, и положительными эмоциями зарядились не только зрители, но и волонтеры. Я думаю, зрители были очень рады, они подпевали и танцевали, кричали и хлопали, это было очень трогательно», - рассказала координатор отделения «Волонтеров Подмосковья» городского округа Фрязино Дарья Смирнова.

Она отметила, что на концерте работало около 50 волонтеров. В их задачи входило сопровождение беженцев. Волонтеры встречали беженцев, прибывших на автобусах, затем их провожали на кофе-брейк и в зрительный зал. По окончании концерта их сопроводили на автобусы.

Она рассказала, что многие участники волонтерского движения чувствуют важность своей миссии. Они не только оказывают сопровождение на мероприятиях, но и собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, и отвозят ее в центральный штаб.

«Мне кажется, помогать лучше так, это такая живая помощь. Наши волонтеры тоже приносят помощь, не только жители городов. Мне кажется, все к этому причастны, вся страна сплотилась», - сказала Смирнова.