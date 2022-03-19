РИАМО - 19 мар. Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что чрезмерное потребление кофе ежедневно может привести к истощению сердечной мышцы у человека. Об этом сообщает «Москва 24».

«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Также кофе может повышать давление у гипертоников», – сказала врач.

Она предупредила, что этот бодрящий напиток способен выводить калий и другие микро- и макроэлементы из организма. Такое свойство кофе следует учитывать при его ежедневном употреблении, а также постараться восполнить пробел.

Терапевт уточнила, что при злоупотреблении напитком у человека могут отмечаться раздражимость, тревожность и нарушение сна.

По ее словам, 1-2 чашки кофе ежедневно не могут навредить здоровью, а наоборот – напиток помогает лучше сконцентрироваться на поставленных задачах, поэтому он полезен при умственной работе.