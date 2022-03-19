РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В Королеве задержали водителя, который повредил 8 припаркованных автомобилей, когда уходил от преследования полицейских, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В субботу в ЖК «Валентиновка парк» на улице Горького сотрудники ДПС попытались остановить иномарку, водитель которой двигался с нарушением ПДД. В результате он не справился с управлением и повредил 8 припаркованных автомобилей. После этого нарушитель и его пассажиры скрылись с места ДТП.

«Полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции 21-летний местный житель, который управлял транспортным средством. По данному факту выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - сказала Петрова.