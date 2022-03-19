РИАМО - 19 мар. II Общероссийский фестиваль командных интеллектуальных игр «За Родину!»–2022 пройдет в Москве 17 апреля, сообщает пресс-служба московского центра интеллектуальных игр «Сириус».

В программе фестиваля самые популярные командные интеллектуальные игры: «Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет» и «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».

Регистрация команд будет идти с 10:30 до 11:00 по адресу: Москва, ст. м. «Багратионовская», Багратионовский проезд, дом 7, ТК «Горбушкин двор», концертный зал.

Фестиваль проводится для двух категорий: студенческая (молодежная) лига (от 16 до 25 лет), высшая лига (от 26 лет и старше). Команда должна состоять из 5-6 человек. Если заявленный ранее игрок не сможет участвовать, то его можно заменить.

Предварительную заявку можно подать по ссылке: https://moskvasirius.ru/ii-obshherossiyskiy-festival-intellekt/. Контактное лицо: Елена Задорожная, тел.: +7(916)727-13-27; +7(915)096-88-36), 89167271327@yandex.ru.

Каждый участник фестиваля оплачивает организационный взнос в размере 700 рублей. Взнос не является коммерческой прибылью организаторов и направлен на организацию и проведение мероприятия, формирование наградного фонда.