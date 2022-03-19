РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В администрации Королева прошло очередное совещание по вопросу осуществления пассажирских автобусных перевозок в городе, сообщил «РИАМО в Королеве» помощник депутата Госдумы Андрей Чермошенцев.

Проблемы не решаются на маршрутах, обслуживающихся компаниями «Ранд-Транс» и «Домтрансавто». В частности, при проверке по жалобам жителей на межмуниципальных маршрутах 392, 28 и 565 были зафиксированы нарушения: несоблюдение графика движения согласно расписанию маршрута 392 и тотальный отказ со стороны водителей принимать к оплате банковские карты на маршруте 565. Представитель административно-пассажирской инспекции обещал взять все вопросы на усиленный контроль.

Ситуацию активисты продолжат мониторить и направлять обращения от депутата Госдумы в Минтранс и губернатору области.

Также Андрей Чермошенцев обратился с просьбой к замглавы администрации Павлу Котову отключать в утренние часы будних дней светофор в зоне Акуловского водоканала. В это время на всем проспекте Королева практически ежедневно собирается сплошная пробка, а переход в этом месте работает ради 2-3 пешеходов. Вопрос взят в проработку.

Представитель РЖД отчитался о том, что платформа Подлипки Дачные вместе с переходом запланированы на проведение капитальных ремонтных работ на 2023 год, как и прокладка дополнительных путей в сторону Фрязина и Фрязева.