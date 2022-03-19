РИАМО - 19 мар. Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что страна не будет инициатором по вопросу налаживания отношений с западными государствами, так как они сами загнали себя в тупик. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при этом Россия открыта к сотрудничеству с любыми странами, в том числе и западными.

«Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», - отметил Лавров.

Российские Вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Ответом на это стали беспрецедентные экономические санкции со стороны западных стран.

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