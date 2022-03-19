РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто оказал поддержку беженцам из ДНР и ЛНР, приехавшим в регион. Губернатор отметил, что жители активно интересовались, чем они могли помочь прибывшим.

В субботу в Подмосковье проходит концерт для беженцев из Донбасса, инициатором проведения которого стал Николай Басков.

«9 марта на одно из совещаний правительства к нам подключился Николай Басков. Он предложил организовать бесплатный концерт для жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас живут у нас в Подмосковье. И сегодня этот концерт состоялся», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что выступить на концерте Николай Басков пригласил и Полину Гагарину.

«Таких неравнодушных людей в нашей стране миллионы. Когда в соцсетях я написал, что в Подмосковье приедут временные переселенцы из ЛДНР, наши жители много спрашивали – чем и как помочь», — поделился Воробьев.

Губернатор отметил, что гордится тем, что в Подмосковье есть такие неравнодушные люди, и выразил признательность каждому, кто оказал поддержку.

Беженцы из Донбасса начали приезжать в Подмосковье в феврале. Их разместили в специальных пунктах и обеспечили всем необходимым. Губернатор поручал оказывать прибывшим максимальное внимание и поддержку.