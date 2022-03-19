РИАМО - 19 мар. Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что народные средства могут помочь человеку при легком течении простуды, так как эффективность у них гораздо ниже, чем у лекарств. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист уточнила, что при простуде лучше посоветоваться с врачом.

«В легких случаях организму достаточно минимальной поддержки, чтобы он сам справился. Вирусные инфекции проходят без специального лечения, оно обычно симптоматическое. Мед, малина и липовый цвет способствуют ускоренному выведению вируса из организма, но они не лечат — просто оказывают небольшую помощь», — пояснила терапевт.

По ее словам, имбирь обладает согревающим эффектом, а также он хорошо помогает на начальном этапе простуды. Во время болезни он эффективен при ознобе, но не нужно рассчитывать, что он окажет помощь при высокой температуре.

Чернышова добавила, что при заложенности носа пациентам лучше выбрать лекарственные препараты. Сок алоэ не лучше лекарств, а еще может вызвать раздражение или ожог. При этом есть эффективные аптечные препараты с экстрактами растений.

При простуде можно полоскать горло отварами трав, заключила врач.