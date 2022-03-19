РИАМО - 19 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в ходе переговоров с Россией украинскую сторону, скорее всего, «держат за руку» США, которые не дают Украине соглашаться на минимальные требования России, сообщает «Интерфакс».

Лавров выступил в финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Мы всегда были за дипломатическое решение любых проблем, и по ходу боевых действий, когда (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский предложил переговоры, наш президент (Владимир Путин – ред.) согласился, переговоры идут. Хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с отбывания номера, как говорится, но потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы», – сказал Лавров.

Он добавил, что американцы не дают украинцам согласиться с требованиями Москвы. В то же время Лавров отметил, что процесс идет.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по установлению нейтрального статуса Украины и ее отказа от вступления в НАТО удалось максимально подобраться к соглашению между Киевом и Москвой.

Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.

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