РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в доме правительства региона благотворительный концерт для беженцев из Донбасса, передает корреспондент РИАМО.

«Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам. И наша задача была в том, чтобы вы почувствовали нашу теплоту и заботу. И чтобы то тяжелое время, которое вы переживали и переживаете, прошло. Мы вас здесь горячо приветствуем! Наша сегодняшняя встреча произошла благодаря человеку, который очень неравнодушен. Таких людей в наших странах миллионы и миллион. Николай Басков, с которым мы общались в последнее время, он выступил инициатором», - сказал Воробьев, открывая концерт.

Губернатор отметил, что Николай Басков также пригласил принять участие в концерте Полину Гагарину, для того чтобы поддержать беженцев, «дать частичку тепла, радости вашим сердцам, детям и всем, кто вас окружает».

Воробьев выразил искреннюю надежду, что вскоре воцарится мир. Он добавил, что делается все для того, чтобы Россия и русский человек были сильны на мировой арене.

Губернатор подчеркнул, что многие бывали на Донбассе и передавали туда гуманитарную помощь. Он пожелал, чтобы у вынужденных переселенцев скорее появилась возможность вернуться домой.

«Я понимаю вас, как никто, у меня много друзей, с которыми я переписывался, и в Донецке, и в Луганске. И самое главное, чтобы вы знали, что мы вас любим, что вы - наши, что вы нам небезразличны. Для меня сегодняшняя встреча с вами - это самое главное. Я хочу вам сказать слова поддержки и своей любви и подарить вам немного творческих невероятных эмоций», - сказал Басков.

Ранее Басков во время совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов рассказал, что беженцам из Донецкой и Луганской народных республик необходимо оказывать не только гуманитарную, но также моральную и психологическую помощь. Басков подчеркивал, что все сферы должны быть задействованы для помощи тем, кто покинул Украину. Басков ранее организовал несколько благотворительных концертов для беженцев из Донбасса.