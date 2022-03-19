РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. На прием в формате «Выездная администрация» в микрорайоне Первомайский в Королеве пришли более 180 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Прием провели глава городского округа Королев Игорь Трифонов, заместители главы администрации, члены Общественной палаты, представители управляющих компаний «Техкомсервис», «Жилкомплекс», «Блеск-сервис», Главного управления содержания территорий Подмосковья, городских ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры, полиции, налоговой инспекции, специалисты социальной защиты населения, МФЦ, ЕДС, МособлЕИРЦ, образования, здравоохранения, культуры.

Всего было на прием пришли 184 человека. Жителей волновали вопросы благоустройства придомовых территорий, оплата услуг ЖКХ, предоставления государственных услуг, работа общественного транспорта.

Основными вопросами жителей микрорайона стали строительство поликлиники и школы и реновация. Встречи в подобном формате будут продолжены.