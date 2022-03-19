РИАМО - 19 мар. С 1 февраля по 12 апреля проходит прием заявок на ежегодный Международный открытый дистанционный (онлайн) конкурс, посвященный Международному дню полета человека в космос, «Путь к звездам!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу», сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Творческий союз работников культуры и искусств».

Основной целью конкурса являются военное и патриотическое воспитание граждан страны, напоминание о ратных подвигах ученых и военнослужащих, летчиков-космонавтов.

Конкурс проводится в номинациях «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр». Для участия в конкурсе необходимо направить заявку.

Оценивать исполнителей и представленный материал будет профессиональное жюри. Председатель жюри - болгарский, советский и российский певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров.

Подробности об условиях участия в конкурсе можно узнать на его сайте и в группе во «ВКонтакте».

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, Российской академии наук, Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики России», министерства обороны РФ, Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия», Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Учредители фестиваля-конкурса: совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, продюсерский центр «Театр-студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса — региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств».