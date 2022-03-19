РИАМО - 19 мар. Специальная благотворительная акция «Дарим вместе» проходит по всей России, принять участие в ней может любой желающий, сообщается на сайте акции.

Целью мероприятия является поддержка детей вынужденных переселенцев с Донбасса. Таким образом, ребятам дают почувствовать, что о них заботятся и помнят, ведь именно дети тяжелее всего переносят лишения и разлуку с домом, а значит больше всего нуждаются в заботе взрослых.

В ходе акции будут организованы поздравительные мероприятия с днем рождения для детей, которые находятся в пунктах временных размещений.

Для пожертвования следует зайти на сайт акции даримвместе.рф и отправить любую удобную сумму: 100, 300, 500, 800, 1500, 3000 рублей. На полученные средства организаторы акции займутся поиском, покупкой и доставкой подарка до адресатов. Информация о купленных подарках и получивших их детях будет опубликована в соцсетях акции.

Участники акции могут загадать подарки из следующих категорий: товары для творчества и хобби, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, билеты на различные мероприятия, цифровая техника, а также книги, развивающие материалы, сертификаты в книжные магазины.

В акции принимают участие дети вынужденных переселенцев в возрасте от 1 года до 17 лет включительно.

Регистрация на сайте не требуется. Для пожертвования нужно ввести только ФИО и адрес электронной почты для обратной связи.