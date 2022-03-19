РИАМО - 19 мар. Жителям столицы порекомендовали продолжать подкармливать птиц на природных территориях, пока теплая погода не станет устойчивой. При этом количество еды не должно быть избыточным, а кормить птиц нужно только свежими продуктами, сообщает «Вечерняя Москва».

Сейчас птицам сложно самим добывать еду, так как прошлогодние плоды почти закончились, а на земле образуется гололед.

Тем, кто хочет подкормить птиц, следует помнить, что щеглам можно давать злаки и семена трав, синицам – крошки белого хлеба, несоленое сало, дятлам – желуди и орехи.

Вредными для птиц будут копчености, фрукты и миндаль.