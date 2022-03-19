РИАМО - 19 мар. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что российский президент Владимир Путин находится в хорошей форме, сообщает ТАСС.

«Путин <…> как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции», — сказал Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS.

Он подчеркнул, что разговоры о якобы проблемах Путина со здоровьем ведутся только для того, чтобы подорвать доверие к Путину в России.

Ранее президент РФ выступил на концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма. Путин отметил, что российские солдаты героически сражаются в ходе военной операции на Украине. Глава государства рассказал об удивительном единении войск РФ и также привел слова священного писания: «Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».