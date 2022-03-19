РИАМО - 19 мар. Температура на ВДНХ 19 марта поднялась до плюс 6,5 градусов, таким образом, этот день стал самым теплым с начала 2022 года в столице, сообщается на сайте «Метеовести».

До этого самым теплым в 2022 году в Москве было 2 марта. Тогда воздух прогрелся до плюс 6,2 градуса.

Температура воздуха будет еще повышаться. Точное значение максимальной температуры для 19 марта 2022 года в столице станет известно после 21 часа.

К рекорду приближается и атмосферное давление. Самое высокое давление для 19 марта было зафиксировано в 1956 году, тогда оно достигло 768,6 мм рт. ст. По данным на 13 часов 19 марта 2022 года, в Москве атмосферное давление достигло 768 мм рт. ст.