РИАМО - 19 мар. Рабочие построили на 30% крытый переход между станцией Окружная первого Московского центрального диаметра и одноименной станцией МЦК. После окончания работ пассажирам не нужно будет выходить на улицу для пересадки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На Окружной идут работы по масштабной трансформации. Из трех отдельных станций — МЦД, МЦК и метрополитена – рабочие создают большой транспортный хаб, у которого будет общее бесшовное пространство.

Ведется строительство нового распределительного северного вестибюля для станции МЦД-1, возводят дополнительный выход со станции Люблинско-Дмитровской линии подземки.

В рамках работ завершен перенос станции Окружная МЦД-1 ближе к одноименной станции Московского центрального кольца, для пассажиров на первом диаметре заработала новая платформа, для спуска с нее в южный вестибюль установили 2 лифта и эскалатор.

После окончания всех работ пассажирам на Окружной не нужно будет выходить на улицу для пересадки, а у жителей столичных районов Бескудниково, Отрадное, Марфино и Тимирязевский будет новый транзитный безопасный переход через железную дорогу.

Интеграцию данного транспортного узла в мегаполисе планируют закончить до конца текущего года.