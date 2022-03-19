РИАМО - 19 мар. Столичный Дептранс, ФГУП «НАМИ» и Минпромторг России подготовили предложения по повышению уровня безопасности поездок на электросамокатах, в их числе – установка автоматических устройств ограничения скорости на новые электросамокаты, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

С каждым годом в Москве становится все больше электросамокатов. Увеличивается и число аварий с ними. Электросамокаты в сервисах кикшеринга соответствуют правилам безопасного передвижения: для них регулируют скорость, технические характеристики и устанавливают «медленные зоны».

Так, предлагается закрепить единое определение ЭСИМ – электрическое средство индивидуальной мобильности с максимальной скоростью не больше 25 км/ч. К ЭСИМ относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и т. д. Для них предложено ввести обязательную сертификацию.

У всех ЭСИМ должны быть световозвращатели, передняя фара, задний фонарь и звуковой сигнал. На всех новых ЭСИМ предлагают установить автоматическое устройство ограничения скорости. Это позволит соблюдать единые для всех «медленные зоны» при поездках на электросамокатах.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу обеспечить безопасное передвижение по городу всех участников дорожного движения. Учитывая растущую популярность электросамокатов, вместе с коллегами из «НАМИ» и Минпромторгом мы подготовили ряд предложений, которые помогут сделать поездки на таком транспорте безопаснее и удобнее и для водителей, и для окружающих», – сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Сейчас предложения находятся на утверждении.