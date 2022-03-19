РИАМО - 19 мар. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова направила в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет обращение по факту участившихся случаев травли русскоговорящих и российских детей за рубежом, сообщает ТАСС.

Детский омбудсмен в своем обращении подчеркнула, что на данный момент ей постоянно поступает информация о происходящих в ряде государств притеснениях, нападениях, травле и других формах неправомерного воздействия на российских детей по национальному признаку.

По словам Львовой-Беловой, такие ситуации особенно тревожны, так как дети, являясь наиболее уязвимой категорией граждан, нуждаются в специальной охране и заботе. Сложившаяся в отношении российских и русскоязычных детей ситуация требует не только пристального внимания, но и решительного осуждения.

Омбудсмен призвала ООН принять необходимые меры для пресечения всех форм дискриминации российских и русскоязычных детей.

Аналогичные письма были направлены в адрес председателя комитета ООН по правам ребенка Микико Отани и председателя Европейской сети детских омбудсменов Теони Куфониколаку.

Российские вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. На это жестко отреагировали страны Запада, введя беспрецедентные санкции.