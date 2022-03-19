РИАМО - 19 мар. Российская компания Quick Resto помогла 5 тыс. предпринимателей сохранить ресторанные проекты после того, как украинская компания отключила доступ к своей системе автоматизации в России и Белоруссии, сообщили РИАМО в пресс-службе Quick Resto.

После отключения доступа к системе автоматизации гости ресторанов не могли оплатить заказы, рестораторы не могли учесть расходы и прибыль, не функционировала синхронизация с банками, нельзя было рассчитаться с поставщиками.

За 2 недели российским предпринимателям помогли сохранить номенклатуру блюд, не потерять базу гостей и поставщиков, детально настроить процессы автоматизации ресторанов.

«С 1 марта мы получили более 5 тыс. новых заявок. Скажем честно, мы не были готовы к такому объему запросов. Все резервные мощности ушли в первые часы, но мы оперативно увеличили количество серверов и сотрудников техподдержи в два раза. Благодаря этому рестораторы по всей России продолжили работать без перебоев и не потеряли выручку», — сказал исполнительный директор Quick Resto Андрей Калитников.

Как рассказала основатель сети кафе «Шаурмания» Анастасия Филиппова, в сети после отключения украинской системы перестали работать кассы. Quick Resto позволила быстро перейти на новую систему.

Quick Resto создает программные продукты для рестораторов. Сервисы компании помогают планировать выручку, привлекать гостей, контролировать персонал и т. д.