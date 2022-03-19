РИАМО - 19 мар. В составе будущего транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в столице возводят спортивный комплекс. Его построили почти на 60%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Строители скоро начнут устанавливать оборудование для ледового поля. В универсальном игровом зале смонтированы конструкции трибун. Продолжаются работы по монтажу чаш двух бассейнов», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в спорткомплексе оборудуют площадки для ВМХ, скалолазания, воркаута, экстремальных видов спорта, тренажерный зал. Спорткомплекс планируют ввести в эксплуатацию в I квартале следующего года.

В спортивном комплексе можно будет проводить районные соревнования и спортивные мероприятия.

Будущий ТПУ «Некрасовка» объединит метро, наземный транспорт и объекты социальной инфраструктуры.