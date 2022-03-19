РИАМО - 19 мар. Российский Минтранс заявил, что западные авиаперевозчики из 19 государств из-за необходимости облетать воздушное пространство РФ дополнительно тратят свыше 37,5 млн долларов еженедельно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее в рамках санкций западные страны ограничили свое воздушное пространство для авиакомпаний из РФ из-за проведения спецоперации на Украине. В ответ Россия ввела зеркальные меры и закрыла свое небо.

«Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», – сообщили в министерстве.

Введенные иностранными перевозчиками авиамаршруты в обход РФ сильно увеличивают время полетов, а еще растет себестоимость перевозок из-за повышения количества используемого топлива.