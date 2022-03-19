РИАМО - 19 мар. Рабочие завершают строительство пассажирских платформ на станции Камушки в рамках будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На строящейся соединительной ветке между Смоленским и Киевским направлениями МЖД в настоящий момент возводятся 3 новых станции. На остановочном пункте Камушки сейчас завершаются работы по возведению пассажирских платформ, ведется устройство фундаментов пассажирских вестибюлей», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на двух других станциях - Поклонная и Кутузово – сейчас ведется устройство фундаментов пассажирских вестибюлей.

«Общая строительная готовность новых остановочных пунктов составляет на сегодняшний день 26%», - добавил Бочкарев.

Соединительная ветка позволит реализовать проект четвертого МЦД, а еще провести интеграцию Киевского направления МЖД с МЦК, связать вместе Киевский и Белорусский вокзалы мегаполиса. Также благодаря эти работам уменьшится нагрузка на столичный метрополитен и разгрузятся улицы и дороги около Киевского вокзала.