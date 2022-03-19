РИАМО - 19 мар. 709 новых случаев Covid-19 выявили в Московской области за прошлые сутки, всего в регионе выявили 954 935 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье составляет 49%. Полностью от Covid-19 в регионе привились более 5,1 млн человек.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Московской области, все еще важно прививаться от инфекции. Бесплатно вакцинироваться можно в поликлиниках и выездных пунктах работы медбригад.

Ранее в Подмосковье отменили ограничения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Теперь не нужно носить маски в общественных местах, а также проводить термометрию.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>