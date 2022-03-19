РИАМО - 19 мар. В столице за минувшие сутки подтвердили 927 новых случаев коронавируса, всего в городе выявили 2 728 321 случай заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

171 пациента с коронавирусом госпитализировали в мегаполисе.

Также за сутки в мегаполисе врачи вылечили от инфекции 1 593 пациентов, умерли 30 заболевших.

С начала пандемии в Москве выздоровели после коронавируса 2 532 057 человек, скончались 42 396 зараженных.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в мегаполисе составляет 45%. Полностью привились от вируса свыше 7 млн человек.

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