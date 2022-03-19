РИАМО - 19 мар. За минувшие сутки на территории России выявили 32 958 новых случаев коронавируса. С начала пандемии общее число случаев инфицирования в стране достигло 17 551 657, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки от коронавируса выздоровели 95 558 человек, всего инфекцию удалось победить 16 135 267 пациентам.

495 человек с подтвержденным Covid-19 скончались за прошедшие 24 часа, с начала пандемии жертвами инфекции стали 364 058 человек.

В ряде субъектов страны снимают ранее введенные ограничения благодаря стабилизации эпидобстановки по коронавирусу в течение нескольких недель.

Ранее стало известно об отмене ковидных ограничений на перемещение граждан между Россией и Белоруссией. Их ввели в 2020 году.

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