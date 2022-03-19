РИАМО - 19 мар. Сотрудники столичного дорожного патруля ЦОДД Максим Иноземцев, Андрей Купцов, Евгений Петрушин, Игорь Алейник, Денис Забродин и Иван Подгорный помогли спасти от пожара жителей дома на Хамовническом Валу, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На дежурстве 18 марта патрульные заметили дым из окна квартиры на 4 этаже. Они вызвали пожарных, а сами эвакуировали жителей из задымленного подъезда. После чего приступили к ликвидации возгорания с балкона 5 этажа.

Патрульные продолжили помогать тушить огонь даже тогда, когда приехали спасатели.

Храбрость и профессионализм сотрудников ЦОДД помогли избежать большой трагедии. При пожаре никто не пострадал.