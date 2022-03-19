РИАМО - 19 мар. В столице несколько торговых сетей присоединились к инициативе по добровольному ограничению наценок на продукты питания, сообщает Nation News.

При этом сетевые магазины сами выбирают позиции, на которые накладывают ограничения. Первыми поддержавшими инициативу сетями стали «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик».

Ранее столичное управление ФАС России с городским департаментом торговли и услуг провели несколько совещаний с крупными ритейлерами мегаполиса. По их итогам еще несколько сетей присоединились к инициативе: «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг» и «Мясновъ».

Ранее торговые сети в России предложили ограничить продажу социально значимых продуктов в одни руки, а еще заморозили наценку в 5% на социально значимые товары – молоко, хлеб и продукты борщового набора.