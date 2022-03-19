РИАМО - 19 мар. На территории столичных парков открываются весенние фотовыставки, где можно увидеть уникальную природу субъектов страны, а еще интересные артефакты музеев и памятники архитектуры, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Увидеть экспозиции фотовыставок можно в парках «Музеон», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино» и «Митино». Выставки будут работать до конца апреля.
Так, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» работает выставка фотографий «Петровские «достопамятности». Работы посвящены 350-летию Петра I.
Выставка «Государственные регалии Московского царства» открылась в парке «Сокольники». Посетители выставки могут виртуально побывать в Оружейной палате и увидеть ее экспозиции.
Открытие выставки «Грибоедовская Хмелита» можно посетить 1 апреля в парке искусств «Музеон». Выставка посвящена усадьбе писателя Хмелита (Смоленская область).
Природу России можно увидеть в Гончаровском парке на выставке «Весна». Вниманию москвичей и гостей столицы представлены подснежники на горе Аюдаг, весенние виды Дагестана и Адыгеи, а еще солнце, восходящее над горами Алтая.
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