РИАМО - 19 мар. На территории столичных парков открываются весенние фотовыставки, где можно увидеть уникальную природу субъектов страны, а еще интересные артефакты музеев и памятники архитектуры, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Увидеть экспозиции фотовыставок можно в парках «Музеон», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино» и «Митино». Выставки будут работать до конца апреля.

«На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» работает выставка фотографий «Петровские «достопамятности». Работы посвящены 350-летию Петра I.

Выставка «Государственные регалии Московского царства» открылась в парке «Сокольники». Посетители выставки могут виртуально побывать в Оружейной палате и увидеть ее экспозиции.

Открытие выставки «Грибоедовская Хмелита» можно посетить 1 апреля в парке искусств «Музеон». Выставка посвящена усадьбе писателя Хмелита (Смоленская область).

Природу России можно увидеть в Гончаровском парке на выставке «Весна». Вниманию москвичей и гостей столицы представлены подснежники на горе Аюдаг, весенние виды Дагестана и Адыгеи, а еще солнце, восходящее над горами Алтая.