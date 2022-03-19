РИАМО - 19 мар. В субботу столбики термометров в Подмосковье и Москве могут подняться до плюс 5 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион еще остается во власти антициклона. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 3 - плюс 5 градусов, а в Подмосковье - от 0 до плюс 5.

Также в Московском регионе ожидается высокое атмосферное давление, в середине дня оно составит 769 мм рт. ст. Еще прогнозируется северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

Данная погода даже у практически здоровых жителей региона может вызвать чувство дискомфорта, нарушение сна и снижение эмоционального фона.

Весной врачи рекомендуют заниматься здоровьем, наладить режим труда и отдыха. Кроме того, следует заниматься спортом и общеукрепляющими процедурами, но при этом не нужно перегружать организм.