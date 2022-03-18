РИАМО - 18 мар. Блокировка Youtube необходима, чтобы сдержать распространение экстремистской информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что сам является активным пользователем сервиса. На сайте он публиковал записи своих лекций.

«И мне очень жаль будет терять такую возможность общения с аудиторией. Но в рамках развернутой информационной войны получается, что другого выхода у Роскомнадзора, кроме как блокировка, нет. Если в YouTube море экстремисткой информации, ролики террористического характера с угрозами жизни и здоровью, то это, безусловно, необходимо остановить», – отметил Перенджиев.

Он призвал интернет-пользователей сфокусироваться на развитии своих проектов на других площадках. В частности, в пример он привел Rutube.

«Ничего страшного, просто придется всем переходить на Rutube, осваивать и развивать эту площадку, что и сделаем», – заключил политолог.