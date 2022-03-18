РИАМО - 18 мар. Блокировка Youtube необходима, чтобы сдержать распространение экстремистской информации, сообщает Федеральное агентство новостей.
Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что сам является активным пользователем сервиса. На сайте он публиковал записи своих лекций.
Он призвал интернет-пользователей сфокусироваться на развитии своих проектов на других площадках. В частности, в пример он привел Rutube.
«Ничего страшного, просто придется всем переходить на Rutube, осваивать и развивать эту площадку, что и сделаем», – заключил политолог.
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