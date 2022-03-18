РИАМО - 18 мар. Первые сеянцы «Подмосковного кедра» выросли в Ивантеевском питомнике. Новые деревья адаптированы к выращиваю в климатических условиях региона и будут включены в производственный план питомника по массовому размножению, сообщает пресс-служба министерства имущества Московской области.
Отмечается, что часть первой партии выращенных сеянцев уже доступна к покупке любым желающим в Ивантеевском лесопитомнике.
Она также выразила уверенность, что в будущем «Подмосковный кедр» станет гордостью и символом региона.
Предыстория создания «Подмосковного кедра» началась в 1940 году, когда из семян, привезенных с Дальневосточной опытной станции, в Ивантеевском лесопитомнике были высажены четырехлетние сеянцы, из семян которых специалистами была успешно выращена сосна кедровая корейская.
В силу разных причин, в том числе макроэкономических, с того времени дальнейшие исследования в области всхожести семян и жизнестойкости сеянцев, полученных от «родительских» кедров и выращенных на подмосковной земле, не проводились.
Два года назад сотрудники лесопитомника решили возобновить эксперимент - для этого было посеяно 160 сеянцев кедров. Опыт оказался успешным и появилась первая партия деревьев, адаптированная для климата Подмосковья.
По словам сотрудников Ивантеевского лесопитомника, в дальнейшем они включат в производственный план предприятия работы по массовому размножению и выращиванию «Подмосковных кедров».
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