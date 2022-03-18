РИАМО - 18 мар. Россияне в этом месяце стали чаще расплачиваться наличными в магазинах из-за того, что в панике сняли деньги с банковских счетов, сообщила председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

В марте число россиян, расплачивающихся наличными деньгами, выросло с 25 до 30%.

«Население в первые дни наших новых политических обстоятельств побежало снимать наличные. Конечно, безосновательно они это сделали, но была паника. Так как они сняли деньги со счетов, то и рассчитываться им приходится теперь наличными. Поэтому в первый месяц после снятия денег люди стали больше рассчитываться наличными. Это логично», – сказала Обаева в эфире радио Sputnik.

Она считает, что это временное явление и вскоре все вернется к прежним показателям.

По ее словам, многие россияне уже успокоились и начали вновь доверять банковским картам.