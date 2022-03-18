РИАМО - 18 мар. Власти Подмосковья заключили контракты на содержание региональных искусственных сооружений, которые состоят на балансе «Мосоавтодора», сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Договоры заключены с ООО «СК Асгард». В течение года организации предстоит поддерживать объекты в нормативном состоянии.

Так, весной специалисты проведут работы для беспрепятственного водоотвода. Они прочистят водоотводные трубки на проезжей части и водоотводные окна парапетного ограждений. Кроме того, будут взяты пробы на анализ состава воды на выходе из очистных сооружений.

В подмосковных тоннелях будут восстановлены отделка, водоотводные лотки, гидроизоляция, освещение, системы пожаротушения и другие технические устройства.

Весной и летом сотрудники организации будут проводить уборку от пыли и грязи, а также заделывать трещины и выбоины на дорожном полотне. Обследование состояния объектов будет выполнено весной и осенью. Зимой проезжую часть и тротуары региона будут чистить от наледи и снега, также там будут устранять аварийно-опасные дефекты.

Работы будут проводиться более чем на 1,1 тыс. объектов региона, в том числе мостах, эстакадах, путепроводах, подземных и надземных переходах.