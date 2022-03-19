РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В микрорайон Кузнечики Подольска в субботу приедет цирк-шапито FantastiC с программой «Приехали медведи», они пробудут в округе до 10 апреля, сообщает администрация цирка.

В программе участвуют профессионалы, истинные мастера циркового искусства и просто невероятно талантливые артисты и дрессированные животные. Зрителям обещают масштабную зрелищную программу с участием аттракционов: «Приехали медведи», «Шоу мыльных пузырей», «Акробаты на моноциклах» в исполнении заслуженных артистов России и лауреатов международных конкурсов.

Также покажут лазерное шоу, выступят клоунский дуэт «НЭП», воздушные гимнасты, акробаты, фокусники-иллюзионисты. Детей порадуют забавные бордер-колли и белоснежные самоеды на скейтах, а также шаловливые кошечки.

Представления будут проходить по субботам в 17:00 и по воскресеньям в 13:00.

Цирк отапливается. Стоимость билетов от 600 рублей. Дети до 3 лет включительно могут пройти бесплатно без предоставления отдельного места, c 4 лет - общий билет.



Шатер цирка будет находиться у ТК «Кузнечики-Маркет» на улице Академика Доллежаля, дом 3, строение 3.