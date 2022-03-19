РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. В субботу в подмосковном Королеве состоится личный прием жителей в формате «Выездная Администрация», сообщает пресс-служба городской администрации.

Прием в микрорайоне Первомайский начнется в 11:00 и проведут его глава города, заместители главы администрации, представители управляющей компании «Техкомсервис», Жилкомплекса, Главного управления содержания территорий, городских ресурсоснабжающих организаций, полиции, специалисты управления социальной защиты, МФЦ, ЕДС, МособлЕИРЦ.

Вопросы можно задать в школе №2 им. М. Ф. Тихонова по адресу: микрорайон Первомайский, ул. Советская, д. 5А.