РИАМО - 18 мар. Личность главы Центробанка РФ и ее политика играет существенную роль в состоянии экономики страны, считает доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

В пятницу президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России. Эту должность она занимает с 2013 года.

«Остается острым и вопрос, насколько именно нынешняя денежно-кредитная политика должна остаться в российской экономике. Это вопрос очень насущный, от его решения будет принципиально зависеть то направление, по которому экономика будет или не будет активно развиваться. Так что здесь во многом роль личности в финансовой истории очень значительна. В принципе, от личности могла бы зависеть, в том числе, и возможность перехода от ультралиберальной к более консервативной, ориентированной на внутреннюю систему, денежно-кредитной политике», - сказал Ордов в эфире радио Sputnik.

При этом, по мнению экономиста и предпринимателя Петра Заборцева, очередное назначение Набиуллиной может замедлить адаптацию экономики России к новым вызовам.

Он напомнил, что Эльвира Набиуллина – это проводник, в первую очередь, либеральной рыночной модели экономики.

«Сохранять ту же политику Центрального банка, такую как инфляционное таргетирование, которое удушает развитие промышленности и экономики в условиях необходимости быстрого импортозамещения и ускоренного развития промышленности, просто невозможно», – считает Заборцев.

Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, высказал мнение, что проблемы денежно-кредитной политики остаются острыми, и личность главы Центрального банка здесь играет существенную роль.