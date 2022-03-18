РИАМО - 18 мар. С 1 апреля 2022 года на территории Подмосковья начнется проведение мероприятий в рамках месяца чистоты и благоустройства, а также продолжение уборки дворов по новым стандартам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

В целях подготовки управляющих компаний и администраций городских округов к грядущим мероприятиям команда подмосковного блока ЖКХ провела обучающий семинар о принципах и методах весеннего благоустройства. Новые тренды в содержании и благоустройстве дворов представили Главное управление содержания территорий Подмосковья и региональная Госжилинспекция.

«Все жители области хотят, чтобы подмосковные дворы были чистыми и опрятными. Поэтому предлагаем отказаться от скульптур «народного творчества» из отработанных покрышек автомобилей, ограждений палисадников, где это не влияет на безопасность, покраски бордюров в разные цвета», – сказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

В рамках мероприятий по благоустройству старые бордюры во дворах будут красить в серый цвет, а новые – не станут красить совсем. Такой подход позволит сэкономить время и перераспределить средства на более значимые мероприятия.

«Особую заботу проявляем о зеленых насаждениях: за апрель удалим аварийные деревья и выявим сухостойные. Их будем удалять в течении сезона до конца сентября. На таких деревьях вы увидите метку желтой или белой краской», – добавила Аипова.

На обучающем семинаре с ответственными за выполнение работ по благоустройству также поговорили о том, как именно нужно проводить ручную и механизированную уборку мусора на газонах, проездах, тротуарах и парковочных карманах.

Кроме того, большое внимание было уделено особенностям ремонта и покраски элементов детских игровых площадок, малых архитектурных форм, заборов и ограждений контейнерных площадок.