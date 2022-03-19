РИАМО - 19 мар. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все клиенты, ведь именно эта категория граждан - основа любого бизнеса. А еще в эту субботу – во время Великого поста – можно молиться за усопших.

Международный день клиента

Это сравнительно молодой праздник – он был образован в 2010 году. Эта дата нужна для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов для производителей товаров и услуг в самых разных сферах. Ведь клиент — это основа бизнеса.

В этот день каждый предприниматель может выразить свою признательность всем клиентам. Это можно сделать, как угодно – подарить подарок, скидку, устроить праздник в своем магазине.

Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы

Дата события уникальна для каждого года. В этом году эта дата — 19 марта. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Во время Великого поста назначаются субботы, во время которых можно совершать поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты).

Субботы, во время которых в дни поста можно молиться за умерших, называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, — вселенскими панихидами.

В этом году Великий пост продлится до 23 апреля. Таким образом, Пасха выпадает на 24 апреля.

Константиновы круги

Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. Предание гласит, что эти мученики были из города Аммореи. Якобы они попали в плен, их заставляли поменять веру, но мученики отказались, тогда им отрубили головы.

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.

В России крайне ценили колодезную воду. О ней слагали песни и придумывали поговорки.