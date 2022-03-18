РИАМО - 18 мар. Сотрудники холдинга «Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») разработали и изготовили первую тестовую партию печатных плат для спутников, сообщает Газета.ru.

Изделия выполнены из отечественного сырья. Согласно результатам тестов, они не уступают по своему качеству мировым аналогам.

Также были отработаны процессы подготовки печатных плат и сформирована их топология с применением новых химических реактивов.

В «Российских космических системах» был создан центр компетенции, специалисты которого займутся обеспечением потребностей в печатных платах для бортовой и наземной аппаратуры.

Созданные платы будут использоваться во всех разработках холдинга. Так, их применят в новых поколениях спутников «Арктика-М», «Электро-Л», «ИБИС-КА» и других. Отмечается, что современные разработки делаются с упором на унификацию.

Ранее в Москве «Роскосмосом» был организован замкнутый производственно-технический комплекс. Он призван обеспечить технологическую независимость космонавтики России.