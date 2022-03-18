РИАМО - 18 мар. До конца 2022 года в Подмосковье завершится строительство 25 новостроек, предназначенных для более чем 3,7 тыс. переселенцев из аварийного жилья региона, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В региональном Минстрое уточнили, что в соответствии с целевым показателем 2022 года в Московской области планируется расселить 68,3 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить в специально возведенные новостройки 3,79 тыс. человек. Отмечается, что все мероприятия, запланированные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будут выполнены несмотря на возникающие сложности.

«Область продолжит строительство объектов для расселения аварийного жилищного фонда. До конца 2022 года планируем достроить 25 домов в Шатуре, Зарайске, Солнечногорске, Ступине, Клину, а также Сергиево-Посадском, Дмитровском, Талдомском, Одинцовском, Рузском и Богородском округах. В новые дома переедут около 3,5 тыс. граждан», – рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Московской области необходимо ликвидировать 274,04 тыс. кв. метров аварийного жилья и улучшить жилищные условия 15,2 тыс. человек.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Мероприятия по строительству и переселению проводятся на средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», реализацию которого осуществляет министерство строительства и ЖКХ России.