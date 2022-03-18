РИАМО - 18 мар. В Балашихе состоялся региональный обучающий семинар для работников жилищно-коммунальных служб и органов местного самоуправления. В ходе мероприятия был дан старт весеннему благоустройству и подготовке жилого фонда к предстоящей зиме, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

Участие в семинаре приняли вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, руководитель Госжилинспекции Ольга Федина, первый заместитель руководителя Госжилинспекции Владимир Шелухин и руководитель Главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светлана Аипова.

С 1 декабря в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило более 34 тыс. заявок по проблемам, связанным с сосульками, протекающими кровлями и отоплением. Чтобы не допустить ошибок прошедшей зимы, надзорное ведомство составило рекомендации для работы управляющих компаний в отопительный период.

В первую очередь управляющим компаниям и муниципальным властям необходимо приступить к восстановлению температурно-влажностного режима в многоквартирных домах. План работ по этому направлению должен быть готов к 31 марта, а выполнен – к 15 сентября.

Кроме того, УК следует проверить и отразить все позиции в актах весеннего осмотра, которым требуется ремонт. Сведения будут проверены Госжилинспекцией. К 30 апреля во всех городских округах должен быть определен план-график подготовки жилого фонда к новому отопительному периоду.