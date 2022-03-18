РИАМО - 18 мар. В лесах Подмосковья с наступлением весны начались брачные игры у зайцев. Самцы бьются между собой за ласку самок, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Примечательно, что в арсенале у самцов разные запрещенные приемы: они дерутся передними и задними лапами, нанося соперниками серьезные травмы. Иногда прилетает и самой самке.

Сейчас в лесах можно увидеть много парных следов и клочков шерсти. Зайцы ищут себе возлюбленных по запаху и на слух. Иногда в тишине вечером в лесах можно слышать крики зверьков.

При этом самка в женихи выбирает только одного самца – самого настойчивого. Отбивший себе пару самец не оставляет подругу без надзора, бегает за ней даже ночами, а днем спит рядом.